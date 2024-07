Alien: Romulus "vil gi barn arr for livet"

HQ

Det har kommet mange Alien-filmer siden originalen hadde premiere i 1979. De har imidlertid generelt ikke vært i nærheten av å være like gode som den første og til en viss grad den andre - men akkurat nå føler mange Alien-fans seg litt mer håpefulle, og vi tror ikke dagens nyheter vil endre på det. Snarere tvert imot.

Neste måned har Fede Álvarez' film Alien: Romulus premiere på kino, og den utspiller seg mellom de to første filmene. Og det ser ut til at det nok en gang handler om skrekk og gru. I et intervju med Total Film sier en av hovedrolleinnehaverne, Isabela Merced, følgende :

"Jeg tror virkelig at det er spesifikke sekvenser i denne filmen som vil gi noen barn som sniker seg inn i filmen arr for livet."

En av hennes medskuespillere i Alien: Romulus, David Jonsson, legger til :

"Du kan definitivt si farvel til en 12A. Det er ikke hans stil å være på halvveien med Fede. Hvis du skal prøve å skremme folk, så skremmer du dem."

...og det høres ut som akkurat det vi hadde håpet på. Ikke sant?

Takk GamesRadar