Aliens: Fireteam Elite 2 lanseres for Switch 2 denne høsten

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25. august er det på tide å ta opp kampen mot alle slags Xenomorfer igjen, helst sammen med gode venner, for da lanseres nemlig « Aliens: Fireteam Elite 2. Vi har nå mottatt en ny trailer for spillet som fokuserer spesielt på co-op, der vi får se akkurat hvor hektisk det kan bli når universets dødeligste drapsmenn går på jakt.

Vi får et innblikk i hvordan actionen er lagt opp, hvordan vi kan dekke hverandre, får et glimt av en miniboss og ser nærmere på fiendens flora. Videoen avsluttes også med en veldig hyggelig overraskelse, da det avsløres at Aliens: Fireteam Elite 2 også kommer til Switch 2 denne høsten «etter stor etterspørsel».

Sjekk ut videoen nedenfor.