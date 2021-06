Aliens: Fireteam Elite har ikke crossplay

Dessverre har vi ikke kommet så langt at vi kan forvente at alle multiformatspill med multiplayer har støtte for crossplay, tross at dette på mange måter er bedre for oss spillere. Selv om det blir vanligere er det fortsatt titler som ikke tilbyr funksjonne.

Nå viser det seg at Aliens: Fireteam Elite er ett av dem. Denne co-op-shooteren har kun crossplay innen samme konsollfamilie, hvilket innebærer at brukere med PlayStation 4 og 5 kan spille sammen, Xbox-spillere kan også spille sammen og PC-spillere må nøye seg med andre PC-spillere. Det er heller ingen planer om å legge til funksjonen for øyeblikket.

Synd, men det er lov å håpe at utviklerne ombestemmer seg etter hvert.

Takk, Gamespot