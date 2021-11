Aliens: Fireteam Elite kommer til Xbox Game Pass i desember

Ved å gjøre blant annet Outriders og Back 4 Blood tilgjengelig på Xbox Game Pass fra første stund har Microsoft vist at de liker å gi samarbeidsfokuserte spill et ekstra...

På tirsdag ble Cold Iron Studios sitt Aliens: Fireteam Elite endelig lansert slik at du og to andre venner kan ta opp kampen mot tusenvis av Xenomorpher fremover. Nå er...

Aliens: Fireteam Elite har ikke crossplay

den 30 juni 2021 klokken 13:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Dessverre har vi ikke kommet så langt at vi kan forvente at alle multiformatspill med multiplayer har støtte for crossplay, tross at dette på mange måter er bedre for oss...