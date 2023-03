Alienware avduker sitt nye utvalg av eksterne enheter

HQ

Alienware har annonsert sin nye serie med eksterne enheter, som vil doble antall produkter de tilbyr.

I en pressemelding fra Vincent Tucker, seniordirektør for Alienware Peripherals, ble det avslørt at selskapet vil produsere to hodetelefoner, et tastatur og en mus.

AW720H vil være et trådløst spillhodesett med dobbel modus. Den har et justerbart fjæringshodebånd, øreklokker i minneskum, 40 mm høyoppløselige drivere og Dolby Atmos, samt en AI-støyreduserende bommikrofon. Det er kontroller på hodesettet for volumjustering, og headsettet kan kobles til via en 2,4 GHz USB-C trådløs tilkobling eller 3,5 mm kablet tilkobling. Den har opptil 30 timers batterilevetid, og hurtiglading som kan se opptil seks timers bruk fra en 15 minutters lading.

AW520H har mange av de samme funksjonene som AW720H, men er den rent kablede motparten.

For første gang har Alienware produsert et trådløst spilltastatur. AW920K har CHERRY MX Red-brytere, PBT-dobbeltbildetaster, anti-ghosting, AlienFX RGB-belysning og N-key rollover. I tillegg har den en vippebryter og skive, som kan programmeres gjennom Alienware Command Center for å kontrollere musikk og volum. Den har "Tri-Mode" -tilkobling, noe som betyr at den kan kobles til via en 2, 6 GHz trådløs USB-C-dongle, Bluetooth 5.1 eller en kablet USB-tilkobling. AW920K har også opptil 42 timers batterilevetid når den er koblet til via USB-C-dongle, og opptil 46 timer når den er koblet til via Bluetooth 5.1.

Alienwares nye trådløse AW620M-spillmus har Alienware-kantsensorteknologi, magnetiske L/R-tasteplater, en toppplassert DPI-glidebryter og teksturerte gripesoner. Den er i full størrelse og bygget for høyrehendt spill, og som sådan er den for tiden den eneste asymmetriske musen som tilbys av selskapet. AW620M har opptil 26 000 DPI, 650 IPS og en maksimal akselerasjon på 50G. Den kobles til via en 2,4 GHz trådløs dongle eller en kablet tilkobling, og har en batterilevetid på opptil 140 timer, med hurtiglademuligheter som kan se 10 timers batterilevetid fra en fem minutters lading.

Alienware Command Center 5.5 er for øyeblikket tilgjengelig gratis, men de nye Alienware Command Center 6.0-utgivelsene neste uke bare for den bærbare datamaskinen 2023 Alienware G Series