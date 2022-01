Alienware Nyx lar deg streame spill rundt til hele hjemmet

HQ

Det er i dag mulig å streame spill fra en server langveis fra via Google Stadia eller Xbox Cloud Gaming. Men det er samtidig mulig å streame spill lokalt fra en maskin på ditt hjemmenettverk på tvers av forskjellige enheter, og det er her Alienwares nyeste prototype kommer inn i bildet.

Under CES har Alienware presentert Nyx, en maskin inspirert av gamle mainframe-komputere med såkalt "thin clients", som lar deg streame spill via Nyx til TVen, laptopen eller til andre enheter i hjemmet.

Nyx fungerer derfor som et hjem til Steam, Epic Games Store og andre markedsplasser og launchere, og hvis du starter et spill på ett sted, kan du i teorien sette deg ved en annen enhet og fortsette fra der du slapp uten å vente.

Spillene renderes lokalt på Nyx, og bruker lokalt nettverk til å sende signaler til andre enheter, som en TV.

"Alienware Nyx - turning any screen in your home in to a thin client for gaming"

Du kan se noen bilder nedenfor, og det skal sies at det inntil videre kun er en prototype.