Alienware prøver lykken i budsjettskjermsegmentet og lanserer nye versjoner av sine mest kjente modeller

HQ

Hvis du er oppdatert på det siste innen avanserte skjermer og maskinvare for eSport og profesjonelle konkurransespillere, kjenner du sikkert til Alienware-merket. Med en kvalitet på materialer og utførelse som er vanskelig å matche, har merket en nisje uten mye konkurranse i sitt segment, men med kvalitet har det alltid kommet høye priser som kan begrense den endelige rekkevidden. Det er i ferd med å endre seg.

Under CES 2025 avduket Alienware seks nye spillskjermer, og tre av dem faller inn i et nytt, mer konkurransedyktig priset segment. Dette er de tre QHD-skjermene AW3425DWM, AW3225DM og AW2725DM, med henholdsvis 34, 32 og 27 tommer. Alle har en rask oppdateringsfrekvens på 180 Hz og en responstid på 1 ms, så de er fortsatt gode inngangsalternativer for spillere som sikter mot det høyeste nivået av konkurransedyktig etterspørsel. Disse skjermene kommer i salg fra og med i dag, 6. mars:



Alienware 34 VA Curve Monitor (AW3425DWM) - 6. mars 2025 Pris: € 361



Alienware 32 VA Curve-skjerm (AW3225DM) - 6. mars 2025 - Pris: €294



Alienware 27 IPS-skjerm (AW2725DM) - 24. april 2025 - Pris (kun bekreftet i Nord-Amerika): $269.99



Og så har vi den nye revisjonen av den kraftigste skjermen, Alienware 27 4K QD-OLED (AW2725Q), som kan skilte med en pikseltetthet på 166 PPI (piksler per tomme), noe som er rekord for piksler per tomme for en OLED- eller QD-OLED-skjerm. Denne modellen vant også Innovation Award på CES. Den er i salg nå (i USA) for 899,99 dollar.

I QD-OLED-grenen har vi også en ny ultrabred skjerm, Alienware 34 240HZ (AW3425DW), som i tillegg til å øke oppdateringsfrekvensen fra 175 HZ i den forrige versjonen, har en WQHD-oppløsning (3440x1440) og en 1800R-kurve slik at du ikke går glipp av noe i spillet. Den vil selges for 799,99 dollar i Nord-Amerika fra 29. april, og vi venter på å oppdatere det tallet med den europeiske prisen.

Til slutt har vi Alienware 27 280Hz QD-OLED (AW2725D). Ved å kombinere en QHD-oppløsning med en høyhastighets oppdateringsfrekvens på 280 Hz, oppnår den en optimal levende bildeopplevelse og ultrajevn ytelse som gjør at den kan utmerke seg i alle spillsjangre. Det beste med denne modellen er den rimelige prisen på 549,99 dollar, noe som gjør QD-OLED-gaming med Alienware rimeligere enn noensinne. Ingen lanseringsdato er kunngjort på dette tidspunktet, men den forventes å bli utgitt i sommer.

Hva synes du om disse nye Alienware-skjermmodellene, og er det på tide å oppdatere spilloppsettet ditt?