Alix E. Harrow uttrykker «bekymring» for hvordan « Netflix vil håndtere kjønns- og rasepolitikk i «The Everlasting» i den kommende filmatiseringen

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I forrige måned kunngjorde Netflix planer om å tilpasse forfatteren Alix E. Harrows The Everlasting til et prosjekt for strømmetjenesten. Den opprinnelige boken er en fantasyroman som følger to karakterer spredt over tid, en forgrenet fortelling som følger en «ridderinne hvis legende bygde en nasjon, og den feige historikeren som blir sendt tilbake i tid for å sikre at hun spiller sin rolle – selv om det knuser hjertet hans», som synopsis beskriver.

Kort sagt er *The Everlasting* en ganske kompleks og dynamisk historie, som vil kreve dyktighet og finesse for å bli riktig tilpasset til et format Netflix-seerne kan ta til seg. I denne sammenhengen hadde vi, som en del av vårt nylige besøk på Celsius 232-festivalen i Spania, den luksusen å snakke med Harrow for å lære mer om denne tilpasningen og hva hun både er begeistret for, men kanskje også litt bekymret for.

«Jeg tror det er spennende for enhver forfatter. Jeg ville aldri bli lei meg for at noen er interessert i å tilpasse verket mitt. Vil det komme i mål? Ingen av verkene mine har gjort det så langt. Alle har blitt kjøpt opp. Ingenting har kommet på skjermen, så jeg setter ikke for mye håp i det. Jeg er bekymret for kjønnspolitikken og rasepolitikken i teksten, som var veldig viktig for meg. Jeg vet ikke hvor mye Netflix-produsentene kommer til å bry seg om det, men jeg vil i det minste ha en kreditering som utøvende produsent, slik at jeg kan være plagsom i møterommet.»

Harrow forklarte videre at hun ikke er altfor bekymret for om filmatiseringen blir en 1:1-gjenfortelling av boka, siden «Jeg ser virkelig på det som at noen andre lager kunst om min kunst. Så om den er tro mot boka, er det ikke spørsmål som bekymrer meg så mye.»

Hun gikk et skritt videre og snakket om hva filmatiseringer betyr og gjør for en forfatters originalverk, og bemerket «det er på en måte vakkert. Jeg tror det er en av de tingene jeg liker best ved å være forfatter – når folk lager fanart av verket ditt, fordi det føles som om dette bare er en annen tolkning, en annen versjon. Jeg tror det er det historier er til for. Jeg tror det er det kunst er til for.»

For mer fra Harrow kan du se det fullstendige intervjuet med forfatteren nedenfor, med lokale undertekster, der vi til og med får vite hvorfor hun i utgangspunktet begynte å skrive fantasyromaner.