Alix Wilton Regan fikk kjeften ut av ledd under innspillingen av det nye Tomb Raider-spillet

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Alix Wilton Regan tar over rollen som Lara Croft, og hun kaster seg inn i rollen med alt hun har. I tillegg til å legge stemme til Lara, har Regan også vært sterkt involvert i performance capture, så mye at hun ved et uhell forvridde kjeven i en kampscene.

"Den største utfordringen med dette har vært å holde meg tilbake på enkelte punkter, fordi jeg kaster meg inn i hver scene med så mye energi. Jeg slo faktisk meg selv i ansiktet forleden dag," fortalte hun til GamesRadar+. Dette skjedde noen timer inn i en innspillingsøkt, og Regan påførte seg mer skade enn hun først hadde trodd.

"Jeg skulle slå på tvers, akkurat da jeg skulle slå en hook, slo jeg bokstavelig talt meg selv i kjeven, forvridde kjeven, fikk kjeven til å hoppe ut... Uansett, det går bra. Jeg har gjort det før, men alle på Zoom sa: 'Faen, nei, vi har drept Lara.' Så vi pauset selvfølgelig innspillingen i 20 minutter mens jeg fikk kjeven på plass igjen og la en ispose på den. Det var faktisk ganske intens."

Regan husker at hun snakket med «sjefen» for prosjektet, som spurte om hva hun hadde gjort med seg selv, men ikke sa så mye om det. Likevel er det utrolig imponerende å ikke bare knuse ansiktet sitt med et slag, men også fikse det umiddelbart og bare legge litt is på det tjue minutter senere. Regan er kanskje bare født til å spille Lara Croft.