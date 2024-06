Alkahests ser for godt ut til å være sant

HQ

Hvis du liker fantasy som føles litt mer virkelighetsnær, kan Push Ones kommende og nettopp annonserte actionrollespill Alkahest være noe for deg.

Utviklerne hevder å være inspirert av titler som Dark Messiah of Might & Magic, Dishonored og Kingdom Come: Deliverance, og tilbyr en rett og slett fantastisk første trailer. Studioet hevder å ha "en grumsete middelalderverden der tilfredsstillende nærkamp med svært interaktive miljøer", og hvis videoen ikke er justert på noen måte kan det være noe helt spesielt.

Alkahest vil bli utgitt for PC og konsoller (vi antar at det betyr minst PlayStation 5 og Xbox Series S / X) på en ennå ikke kunngjort dato.