All Of You: Apple TV+ avduker trailer for nytt, storslått drama

Emmy-prisvinneren Brett Goldstein er tilbake sammen med Imogen Poots i den offisielle traileren for All Of You. Filmen, som er en av Apples store dramasatsinger denne høsten, strekker seg over et tiår fylt med livets milepæler - bryllup, begravelser og uventede møter. I kjernen ligger et enkelt, men fascinerende spørsmål: Er kjærligheten forutbestemt, eller noe langt mer rotete og menneskelig?

Simon (Brett Goldstein) og Laura (Imogen Poots), som har vært bestevenner siden college, driver fra hverandre når hun tar en sjelevenn-test som hevder å identifisere hennes perfekte match - til tross for år med uuttalte følelser mellom dem. Etter hvert som livene deres krysses og skilles, hjemsøkes begge av følelsen av at de har gått glipp av det livet de kunne ha delt. Når Simon og Laura står overfor usikkerheten ved å endre livsbane, må de bestemme seg: Skal de risikere alt for å få en sjanse til å finne den kjærligheten som alltid har vært der, eller skal de overgi seg til skjebnen?

Goldstein har også vært med på å skrive manuset, og William Bridges (Black Mirror) debuterer som spillefilmregissør. I rollelisten finner vi blant andre Zawe Ashton, Steven Cree og Jenna Coleman.