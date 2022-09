All Quiet on the Western Front vist frem med spektakulær trailer

HQ

Det er mange virkelig, virkelig gode filmer om andre verdenskrig å velge mellom, men ikke på langt nær så mange om første verdenskrig. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg og det siste tiåret har filmer som Beneath Hill 60, War Horse, They Shall Not Grow Old og 1917 blitt sluppet.

Og i oktober er det duket for enda en, denne gangen på Netflix. Den heter All Quiet on the Western Front og er basert på en av de beste krigsromanene som noen gang er skrevet, av den tyske forfatteren Erich Maria Ramarque. Den har blitt filmatisert før, men aldri som et stort budsjettprosjekt, og alle skuespillerne snakker nå også tysk for å opprettholde autentisiteten.

Hvis den første traileren er noe å gå etter, er det en film som ser ut som den kan være like grusom å se som Saving Private Ryan en gang var, og en sterk påminnelse om hvor forferdelig krig faktisk er.

All Quiet on the Western Front har premiere på Netflix 28. oktober.