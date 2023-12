All Warzone-statistikken din blir tilbakestilt igjen i morgen

HQ

Activision har avslørt at når Call of Duty: Modern Warfare III integreres i Call of Duty: Warzone 2.0, vil Battle Royale nok en gang bli utsatt for en massiv tilbakestilling av statistikken. Som tilfellet har vært når tidligere mainline-versjoner har blitt integrert i Battle Royale og brakt med seg sine nyeste spillinnovasjoner, vil denne foreslåtte forbedringen av flerspillertittelen bety at alle de seirene og drapene du har registrert, ikke vil bety noe som helst.

Denne informasjonen ble bekreftet av ulike utviklere som deltok på en Warzone-utviklerstrøm sent i går, der det også ble avslørt at det kommende Urzikstan-kartet vil være rundt 20 % mindre enn Al Mazrah og at det bare vil støtte lobbyer med 100 spillere.

Tilbakestillingen av statistikken vil finne sted i morgen, 6. desember, når sesong 1 av Warzone 2.0 starter.

Se lanseringstraileren for Urzikstan-kartet nedenfor.