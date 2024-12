Alle Champions League -kampene for 10. og 11. desember og når du kan se dem

HQ

UEFA Champions League Denne uken er det duket for årets siste kampdag. Ligafasen går inn i sin sjette kampdag, og kampene spilles tirsdag 10. og onsdag 11. desember.

Selv om det blir to kamper til i januar, vil mange lag prøve å vinne for å avslutte året med å sikre seg en plass blant topp 8, som gir direkte kvalifisering til åttendedelsfinalene, eller i det minste mellom 9 og 24, som gir dem en ny sjanse, et sluttspill i februar.

Champions League-kamper for tirsdag 10. desember



Girona mot Liverpool (klokken 18:45)



GNK Dinamo mot Celtic (klokken 18:45)



Atalanta mot Real Madrid (klokken 21)



Bayer Leverkusen mot Inter (klokken 21)



Club Brugge mot Sporting CP (klokken 21)



Salzburg mot Paris Saint-Germain (klokken 21)



Shakhtar Donetsk mot Bayern München (klokken 21)



Leipzig mot Aston Villa (klokken 21)



Brest mot PSV Eindhoven (klokken 21)



Champions League-kamper for onsdag 11. desember



Atlético de Madrid mot Slovan Bratislava (klokken 18:45)



LOSC Lille mot Sturm Graz (klokken 18:45)



AC Milan mot Crvena Zvezda (klokken 21)



Arsenal mot Monaco (klokken 21)



Borussia Dortmund mot Barcelona (klokken 21)



Feyenoord mot Sparta Praha (klokken 21)



Juventus mot Manchester City (klokken 21)



Benfica mot Bologna (klokken 21)



Stuttgart mot Young Boys (klokken 21)



Dette er årets siste Champions League-kamper. Etter det er det største gapet i turneringen frem til kampdag 7 og 8, som finner sted i uken 21. januar og 28. januar.