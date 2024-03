Alle de 10,5 millioner banene i Super Mario Maker er nå fullført

HQ

Nintendo gjorde noe uvanlig da de i 2019 lanserte en nummerert oppfølger til Super Mario Maker, spillet der brukerne kan lage sine egne Super Mario-baner og laste dem opp på nettet slik at andre spillere kan fullføre dem.

For å forhindre at de to titlene konkurrerer med hverandre stengte Nintendo muligheten til å laste opp nye baner til originalen for tre år siden, akkurat i tide til tittelens seksårsjubileum. På det tidspunktet var det lastet opp rundt 10,5 millioner baner, og 50 000 av dem ble kun fullført av de respektive skaperne (fordi det er det som skal til for i det hele tatt å kunne laste opp en bane). Helt til nå.

En gruppe kalt Team 0%, med røtter helt tilbake til 2017, tok utfordringen med å fullføre hver eneste uløste bane i spillet. Fra å bestå av noen få hundre medlemmer vokste gruppen til over 3300 plattformerkonger og dronninger mot slutten. I går ble den aller siste banen fullført, melder Team 0% stolt på X/Twitter. Elleve medlemmer skal ha fullført over 1000 baner hver, mens et par av dem skal ha kommet seg gjennom hele 5000 plattformerbaner (!) hver. Hvis du selv en gang har laget en bane i Mario Maker for WiiU, kan du nå være sikker på at minst én spiller har fullført den.