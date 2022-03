Alle de nye Mario Kart 8 Deluxe-cupene avslørt

HQ

I dag er en stor dag for alle Mario Kart-fans, ettersom Mario Kart 8 Deluxe utvides med åtte nye baner fordelt på to cuper med fire i hver. Men som du kanskje husker er disse kun de første av totalt 48 nye baner (som leveres i seks bølger) som kommer til spillet med Booster Course Pack, der de siste slippes i slutten av 2023.

Siden folk nå har mottatt Booster Course Pack, har de også oppdaget at den avslører navnene på alle de nye cupene som er på vei til spillet, her er de:



Golden Dash Cup



Lucky Cat Cup



Turnip Cup



Propeller Cup



Rock Cup



Moon Cup



Fruit Cup



Boomerang Cup



Feather Cup



Cherry Cup



Acorn Cup



Spiny Cup



Banene som er med i disse nye cupene er nye versjoner fra tidligere Mario Kart-spill.

Takk, GamingBolt