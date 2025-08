Alle de tre Pilotwings-soundtracksene er nå tilgjengelige på Nintendo Music

HQ

Det er på tide med noen seriøse chill- og loungemelodier for alle dere Nintendo Switch Online-abonnenter. Nintendo har hatt den gode smaken å legge til alle de tre Pilotwings-soundtracksene i sin musikktjeneste. Dette betyr at du nå kan nyte musikken fra Pilotwings (21 spor, 19 minutter), Pilotwings 64 (30 spor, 46 minutter) og Pilotwings Resort (24 spor, 36 minutter) når som helst og hvor som helst.

Selv om mange av sporene er korte - opprinnelig designet for å gå i loop - kan du heldigvis justere dette i appen. Standardinnstillingen er at sporene spilles av to ganger, men som du kanskje vet, kan du bruke "extend to"-funksjonen for å få dem til å vare i 15, 30 eller til og med 60 minutter.

Så, er du en Nintendo Music-bruker? Og hvilket av Pilotwings-soundtracks står ditt hjerte nærmest?