Alle episodene i Stranger Things 4 er over en time lange

Det har gått tre år siden tredje sesong av Stranger Things ble sluppet, og forventningene til den fjerde sesongen er skyhøye. Den består av ni episoder og har premiere på Netflix 27. mai med noen episoder, mens resten kommer 1. juli.

Og det ser ut til at de kan bli virkelig episke og noe helt annet enn tidligere sesonger. Når seriens medskaper, Matt Duffer, snakker med Deadline forklarer han:

"I don't think we have an episode clocking in under an hour - even in Season 1 there were episodes that were like 35 minutes. You kind of forget that. This season, they're very long, so I think it's almost double the length of any season. So that's one reason it's taken so long. It does have this sort of epic quality to it. It's a different feel, for sure."

Vårt hype-o-meter stiger dermed ytterligere, men hva tror du selv om fjerde sesong av Stranger Things?