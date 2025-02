Alle Europa League-kampene denne uken: dato og klokkeslett for sluttspillene i knockout-fasen

HQ

Europa League, så vel som Champions League, er vertskap for knockout-sluttspillet denne uken og den neste. Som vanlig er torsdag dagen for den nest øverste europacupen, og mens lag som Manchester United, Tottenham, Lyon, Athletic Bilbao og Lazio allerede er klare for åttedelsfinalene, så kjemper lagene som er rangert fra 9-24 i ligafasen om overlevelse denne uken.

I morgen, torsdag 13. februar, spilles den første kampen i Europa Leagues utslagsspill. Åtte kamper, fire av dem spilles kl. 17:45 GMT, fire spilles kl. 20:00 GMT.



Ferencváros mot Viktoria Plzeň - 17:45 GMT, 18:45 CET



Fenerbahçe mot Anderlecht - 17:45 GMT, 18:45 CET



Midtjylland vs Real Sociedad - 17:45 GMT, 18:45 CET



Union SG mot Ajax - 17:45 GMT, 18:45 CET



AZ Alkmaar mot Galatasaray - 20:00 GMT, 21:00 CET



PAOK mot FCSB - 20:00 GMT, 21:00 CET



Porto mot Roma - 20:00 GMT, 21:00 CET



Twente mot Bodø/Glimt - 20:00 GMT, 21:00 CET



Lagene som spiller hjemme i dag betyr at de endte 17-24, og derfor ikke ble seedet og har en ulempe: neste uke, onsdag 13. februar, spiller de hjemme.