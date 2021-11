Alle Forza Horizon 5-spillere får en Xbox 20th Anniversary Porsche 918 Spyder

HQ

I går fylte Xbox 20 år og det har blitt feiret på flere måter. Den mest bemerkelsesverdige var at Halo Infinite Multiplayer ble sniklansert, men det ble også lagt til drøyt 70 nye (vel, gamle) spill til bakoverkompatibilitetslisten for Xbox One og Xbox Series.

Playground Games ville også være med på feiringen og hadde en ganske spektakulær overraskelse på lur for alle Forza Horizon 5-spillere (og Forza Horizon 4), da alle får en Porsche 918 Spyder med et spesielt design. Se den nedenfor, og sørg for å logge inn for å sikre deg bilen så snart som mulig da vi ikke vet om dette tilbudet er tidsbegrenset.