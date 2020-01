Alle Half-Life-spillene er nå gratis på Steam

Half-Life: Alyx nærmer seg nå med stormskritt, så da hadde det vel vært greit å få en oppsummering hva som skjedde i de forrige spillene?

Det virker i alle fall å være tankegangen til Valve, for nå kan du laste ned og spille både Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One og Half-Life 2: Episode Two helt gratis på Steam frem til Half-Life: Alyx lanseres en gang i mars. Du vil altså ikke få spillene til odel og eie med mindre selskapet skifter mening, men det bør ikke være noe problem å komme seg gjennom alle sammen før vi får vite hva som skjedde mellom de to første spillene om seks uker eller mer.