Team Liquid frigjør Heroes of the Storm-laget sitt den 11 februar 2019 klokken 12 ESPORTSTEKST. Skrevet av Suzanne Berget Sent i fjor avslørte Blizzard at de ikke kom til å støtte Heroes of the Storm som esport lenger, og nå har Team Liquid kunngjort at de dropper Heroes of the Storm-laget...