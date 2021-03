Alle Razer-produkter vil bli laget av resirkulerbart materiale innen 2030

Du ser på Annonser

Razer har nylig presentert et nytt initiativ. Her snakker vi ikke om et spesifikt produkt, men starten på et grønt løfte om en mer klimavennlig produksjon.

Nærmere bestemt har Razer, i en ny pressemelding, lovet at samtlige av deres kontorer og produksjonsfasiliteter vil kjøre på 100% grønn energi innen 2025, og viktigst av alt vil samtlige Razer-produkter blir laget av resirkulerbart materiale innen 2030.

Dette kommer etter en suksessfull Sneki Snek-kampanje, hvor fans kunne kjøp en kosedyr-utgave av firmaets logo og støtte konserveringen av verdens trær. Dette har resultert i at over 170,000 trær har blitt reddet.

"Through our #GoGreenWithRazer campaign led by our Sneki Snek mascot, the Razer community has been insanely supportive and passionate. Awareness of how we impact the environment is incredibly important. Hence, Razer has planned out a sustainability roadmap to continue fighting environmental and climate changes. We're determined to make the world a better place for all of its citizens to game and live in," sier CEO Min-Liang Tan.