Alle spill med gambling får aldersgrense 18+

Etter et par år med ganske opphetede diskusjoner om mikrotransaksjoner, lootbokser og gambling i spill blant både spillere og politikere har det europeiske sensurorganet Pan European Game Information bestemt seg for å ta deler av saken i egne hender.

PEGI og det norske Medietilsynet har nemlig annonsert at alle spill som "som lærer eller oppfordrer til gambling slik det kan spilles i casinoer" vil automatisk få en aldersgrense på 18+ fremover. Spill som passer denne beskrivelsen har tidligere fått en aldersgrense på minst 12 år, men fremover vil den altså heves med hele 6 år. Dermed kan det på papiret høres ut som om Medietilsynet får viljen sin om strengere håndtering av spill med gambling, men man trenger ikke å være utdannet jurist for å se hvor svak den beskrivelsen er.

Jeg sendte nemlig PEGI en mail for å høre om spill som Mario Party ville falle inn under denne beskrivelsen, og da var svaret at dette ikke blir tilfellet. Da måtte jeg selvsagt spørre om hvor de har tenkt å sette grensen, for det er mange spill for barn som har noe som kan minne om poker, roulette og black jack i seg. Dessverre har jeg ikke fått svar i skrivende stund, men vil oppdatere dere om jeg hører noe.

Uansett er det altså klart at alle spill som gjør seg fortjent til å få "Gambling"-merket fra PEGI heretter vil ha en aldersgrense på 18+. De eneste unntakene her er spill som lanseres om kort tid og ikke har tid til å endre før lansering. Disse får 6 måneder å gjøre endringer på.

Uten å skrive en hel kommentarartikkel om dette (siden Ingar har en klar om kort tid) er det uansett noe annet jeg stusser på. Partene har altså bestemt seg for å heve aldersgrensen for spill hvor det ikke nødvendigvis er ekte penger innvolvert, men samtidig spesifiserer de at lootbokser ikke gjelder siden få land fortsatt ikke betrakter dette som gambling. Heldigvis har mange spill gått vekk fra den praksisen, for det ville vært ekstra latterlig å ikke inkludere det når det faktisk var dette som i hovedsak startet showet.

Hva tenker du om saken? Hvordan bør beskrivelsen endres for å faktisk være klar?