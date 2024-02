Alle spillene fra Activision Blizzard kommer til Game Pass fra dag én

HQ

Vi vet allerede at Diablo IV blir lagt til på Game Pass fra 28. mars, og de fleste forventer nok at dette er det første av mange. Men hva er strategien fremover? Vil Call of Duty også bli lagt til, og enda viktigere - vil spillene være der fra dag én?

I et nylig intervju med Stephen Totilo kom Microsoft Gaming -sjefen Phil Spencer inn på dette temaet og hadde noen nyheter som gamere vil bli glade for å høre:

"Vår intensjon er at hele porteføljen av spill fra ZeniMax, Activision Blizzard og XGS - Xbox Game Studios - skal være på Game Pass fra dag én."

Det er imidlertid en del arbeid i kulissene for å få dette til å skje, og det er ikke sikkert at årets Call of Duty når frem til Game Pass fra dag én. Spencer forklarer at Microsoft "jobber i kulissene for å få dem til PC og konsoll samtidig", og at vi bare må vente og se.

Det er likevel alltid godt å vite at det i det minste kommer, og at Game Pass -eiere kan se frem til noen veldig store nyheter i nær fremtid.

Takk, Game File.