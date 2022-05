HQ

Uten forvarsel og uten at noen spurte, og selv med rød dag i Storbritannia, bestemte Nintendos britiske Twitter-konto seg plutselig i går for å avsløre noe om Splatoon 3, som skal lanseres eksklusivt til Switch 9. september.

Selv om det absolutt ikke er noe banebrytende og sannsynligvis noe de fleste av oss håpet på, skriver de:

"CONFIRMED: All the basic weapons from previous games will be returning for #Splatoon3!"

...og dermed vet vi det. Noe som kanskje vil øke hypen ytterligere for noen.