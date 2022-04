Alle studioer kan lage et Vampire: The Masquerade-spill hvis de har lyst

HQ

Normalt forholder det seg slik at studioer, utgivere og utviklere må betale til lisensinnehaveren hvis de ønsker å bruke deres lisens. Men sånn er det ikke med Vampire: The Masquerade-universet, for eieren Paradox ønsker egentlig bare å eksponere det så mye som mulig.

Paradox har nemlig et såkalt Unbound-program, hvor alle utviklere fra nær og fjern kan pitche en idé basert på Vampire: The Masquerade-universet og få mulighet til å hente alle inntektene derfra også. Det avholdes også et Vampire Jam-event hvert år fremover, hvor utviklere kan la seg inspirere av hverandre:

"Following the Vampire Jam last year, we realized how passionate our community is about creating Vampire: The Masquerade games," sier Paradox' Martyna Zych.

Forvent derfor et mylder av spill basert på denne lisensen fremover.