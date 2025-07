Alle Wimbledon-semifinalistene i herre- og damesingle og når de spiller

HQ

Semifinalene i Wimbledon i herresingle og damesingle er avgjort. Torsdag ettermiddag beseiret Novak Djokovic og Jannik Sinner sine rivaler: italieneren, verdens nummer 1, beseiret Ben Shelton i strake sett, og serberen, med noen vanskeligheter, slo Flavio Cobolli 6-7 (6), 6-2, 7-5, 6-4. Dette er den 14. semifinalen i Wimbledon for Djokovic, som i en alder av 38 år har som mål å vinne sin 25. Grand Slam-tittel og sin 100. ATP-tittel.

Før det skal de to imidlertid møte hverandre i semifinalen, slik det skjedde på Roland Garros for en måned siden. I den kampen vant Sinner i strake sett, men Djokovic gjorde det ikke enkelt for verdens nummer 1.

Alcaraz, som sikter mot en trippel i Wimbledon etter å ha vunnet i 2022 og 2023, skal møte Taylor Fritz, som er nummer fem i verden. Begge semifinalene spilles fredag 11. juli, men tidspunktet er ikke bestemt ennå. Finalen følger deretter søndag 13. juli. Forventer du en ny finale mellom Alcaraz og Sinner?

Tidspunkt for semifinalene i damesingle torsdag 10. juli

Det vi allerede vet er tidene for singelsemifinalene. De vil alle finne sted torsdag 10. juli. Først kampen mellom Aryna Sabalenka og amerikaneren Amanda Anisimova, nr. 12 i verden, kl. 13:30 BST, 14:30 CEST.

Deretter møter sveitsiske Belinda Bencic, nummer 35 i verden, Iga Swiatek, nummer 4 i verden. Den 28 år gamle Bencic, en av turneringens største overraskelser, slo Mirra Andreeva i strake sett i tie-breaks og nådde Wimbledons semifinaler for første gang. Den kampen starter tidligst 14:40 BST, 15:40 CEST.