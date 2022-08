Alone in the Dark-remaken bekreftet for PC, PS5 og Xbox Series

Hele tretti år har gått siden det første Alone in the Dark, så med tanke på dagens trender er det ikke rart at det begynte å gå rykter om en gjenopplivning tidligere denne måneden. Gledelig nok virker det som om THQ Nordic har tenkt å gjøre dette skikkelig også.

HQ

For som forventet avduket THQ Nordic offisielt det de kaller et fornyet Alone in the Dark i den nyhetsfylte sendingen sin i kveld. Derfor har de også "tatt en Capcom/EA" ved å bare kalle det Alone in the Dark. I samme stil som Resident Evil-remakene vil historien endres litt denne gangen. Soma- og Amnesia: The Dark Descent-forfatteren Mikael Hedberg har gjort slik at denne nye utgaven ikke starter med at Jeremy Hartwood tilsynelatende begår selvmord i en herregård, men at stedet nå er et mentalsykehus hvor han har forsvunnet.

Som om det ikke var nok kan vi velge mellom to spillbare personer med unike perspektiver: gode, gamle Edward Carnby fra originalen og Emily Hartwood som er niesen til Jeremy. Disse vil ha ulike historier og har tilgang til noen forskjellige steder, så det høres ut som om vi bør spille to ganger for å forstå alt.

Når det gjelder selve gameplayet er dette fortsatt et overlevelsesspill i tredjeperson, så vi kan forvente møter med noen nifse skapninger og hjernetrim. Vi vil få se noe av dette senere denne måneden siden en "spillbar prolog" blir tilgjengelig på Gamescom. Denne lar oss innta rollen som Alone in the Dark 2s Grace. Utviklerne i Pieces Interactive tar altså virkelig inspirasjon fra de nye Resident Evil-spillene på flere områder. Dermed kan vi forvente enda mer informasjon om Alone in the Dark fremover selv om det fortsatt ikke er klart når det faktisk lanseres på PC, PS5 og Xbox Series.