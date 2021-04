Aloy fra Horizon: Zero Dawn kommer til Fortnite

Du ser på Annonser

God of War sin Kratos fikk æren av å bli den første karakteren fra et annet spill i Fortnite sin Gaming Legends-serie, men han blir ikke den siste fra PlayStation Studios.

Etter kort tid med rykter kan Epic Games bekrefte at Aloy fra Horizon: Zero Dawn og kommende Horizon Forbidden West også skal komme til Fortnite. Dette vil skje den 15. april, og det blir samtidig mulig å kjøpe en Blaze Canister Back Bling, Glinthawk Glider, den kule staven hennes, en emote hvor hun former et hjerte med fingrene, Shield-Weaver-rustningen. Shield-Weaver Wrap-skins for våpen og kjøretøy og den kule lasteskjermen det er bilde av nederst om du kjøper samlingen. PlayStation 5-spillere vil i tillegg få en Banuk Ice Hunter-variant av den tøffe rødhåringen.

Om dette høres fristende ut er det mulig å få tilgang til dette litt tidligere ved å delta i den såkalte Aloy Cup på PlayStation-konsollene i morgen. Dette er en Duos-modus hvor man får ekstra poeng ved å drepe noen med en bue. I løpet av tre timer får man mulighet til å spille ti kamper, og vinnerene i hver region får Aloy-pakken gratis.

På fredag er det tid for enda en spesiell modus. Denne kalles "Team Up! Aloy & Lara", og er som du kanskje forstår Duos hvor man kun får spille som Aloy og Lara Croft. Førstnevnte har kun buen sin, mens sistnevnte har de to pistolene sine. Disse kan så oppgraderes ved å jakte på dyr. Modusen blir tilgjengelig fra klokken 15. på fredag og varer til klokken 15. på søndag.