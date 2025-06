Alpine presenterer en sporty fastback med navnet A390

HQ

Den franske bilprodusenten Alpine har annonsert og vist frem den neste bilmodellen i Dream Garage -serien. A390 er kjent som en sporty fastback med fem seter og tre motorer som bruker elektrisk kraft til å drive bilen fremover.

Alpine beskriver denne bilen som en "lidenskapelig bil som tar seg frem på svingete fjellveier uten å vike unna konkurrentene på racerbanen."

Den er bygget på selskapets Ampere -plattform og inkluderer en ladeløsning og -metode som er utviklet av Mobilize Power Solutions, og som blant annet tilbyr toveis V2G-lading.

A390 vil bli bygget og produsert i Frankrike, og det forventes at den vil begynne sin fulle utrulling i siste kvartal av 2025. Den forventede prislappen for bilen vil variere avhengig av modell, og Alpine opplyser at GT- og GTS-versjonene vil ligge på mellom 65 000 og 76 000 euro.

Dette er en annonse: