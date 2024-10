Alpine presenterer oppdatert versjon av den hydrogendrevne prototypen Alpenglow

HQ

Fremtiden for biler er elektrisk, ikke sant? Ikke hvis hydrogenkraft har noe å si. Som en del av Paris Motor Show presenterte den franske bilprodusenten Alpine den neste utgaven av sin hydrogendrevne superbil, Alpenglow, og denne utgaven av bilen blir nå forbedret med en Alpine første: en 6-sylindret hydrogenmotor.

Den tidligere Alpenglow hadde en 4-sylindret hydrogenmotor, og det er grunnen til at denne nye versjonen har fått navnet Alpenglow Hy6. Vi blir fortalt at med denne motoren i tankene har bilens effekt økt dramatisk, opp fra 340 hk til 740 hk, samtidig som bilen nå også har fått en ny lydprofil takket være effekten fra de 6-sylindrede motorene. Toppfarten er nå også kommet opp i hele 330 km/t.

Bruno Famin, VP for Alpine Motorsports, sier følgende om hvorfor Alpine bestemte seg for å forske på og utvikle en V6-hydrogenmotor: "Med utviklingen av denne splitter nye Hy6 V6-motoren demonstrerer vi vårt engasjement for hydrogenforskning, noe som kan innvarsle motorsportsapplikasjoner med høy ytelse. En løsning for å fortsette å dyrke lidenskapen for motorsport ved hjelp av en svært edel V6-motor med bemerkelsesverdig spesifikk effekt og en lyd som begeistrer førere og tilskuere med sitt maksimale turtall på 9000 o/min. Alpenglow Hy6-konseptet er det perfekte eksempelet på hva som er mulig for å oppnå det viktige trinnet med å redusere karbonutslippene i motorsport."

Det er uklart hvor vi får se Alpenglow Hy6 neste gang, men den 4-sylindrede varianten ble nylig vist frem på 2024 24 Hours of Le Mans.

