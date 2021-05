Denne videoen gir deg en gjennomgang for å forberede deg til lanseringen neste uke.

Biomutant lanseres neste uke og er et tilsynelatende meget originalt actionrollespill hvis maskot er en øyelappbærende katteliknende skapning med ganske stilig design...

Da CD Projekt Red i fjor promoterte Cyberpunk 2077 viste de for det meste bare gameplay fra PC-versjonen, og da vi endelig fikk en kikk på konsollversjonen var det under...

Actionrollespillet Biomutant har vært på vei i lang tid, men nå begynner lanseringen å nærme seg. I den forbindelse har Gamingbolt gjort et intervju med spillets regissør...

Ny Biomutant-trailer hyller Star Wars

den 5 mai 2021 klokken 14:59 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Som flere Star Wars-fans er klare over, så var det en spesiell dag i går, nemlig 4. mai (may the fourth), som er den internasjonale Star Wars-dagen, og det feiret THQ...