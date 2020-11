Alt du må vite om Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2: Beyond Light er rett rundt hjørnet, og med introduksjonen av den ny utvidelsen står spillet overfor en helt ny lansering, fylt med endringer, nytt innhold og masse mer. Det er en helt ny lokasjon, som ikke ser ut til å skille seg fra alle andre steder i spillet, og det er også nye evner og et nytt mystisk Raid

Men det kan jo være overveldende mye, så derfor anbefaler vi å se videoene nedenfor, som vi slipper gradvis, for å forberede deg på din reise til Europa.

Vi starter med en nærmere titt på Stasis, og hvordan dette påvirker hver eneste Guardian-klasse. Fra ville Shadebinder Warlocks og skremmende Behemoth Titans til Revenant Hunters. Stasis endrer din karakter helt grunnleggende.

Når det gjelder den nye månen, Europa, har vi satt sammen enda en video, som forklarer litt mer om hva du kan forvente av dette nye stedet. Det er også her vi utforsker historien, og berører emner som Eramis, Kell of Darkness, The Drifter, Eris Morn og The Exo Stranger.

Til sist handler det om loot, nærmere bestemt våpen og rustninger. Vi tar en nærmere titt på nye Exotics, som No Time to Explain-riflen, eller Warlockens Dawn Chorus-hjelm.

Se gjerne alle tre videoene, og vi har også en fjerde video på vei, hvor vi ser nærmere på Deep Stone Crypt, utvidelsens nye Raid.

