Alt du må vite om Evil Genius 2: World Domination

Etter fem år under radaren annonserte Rebellion i 2019 at de ønsket å gi oss sjansen til å bli en ond hersker over verden igjen med en oppfølger til 2004s Evil Genius. Nå er det bare en uke til det som passende nok heter Evil Genius 2: World Domination lanseres, for den 30. mars får vi velge vår mesterhjerne, bygge en fryktinngytende base, terrorisere undersåttene våre og selvsagt forsøke å fullføre verdens beste plan for å få verdensherredømme. Om dette høres ut som noe for deg kan du få enda mer informasjon i videoen under.

