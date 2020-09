Alt du må vite om Harmonix' Fuser

Hvis du ikke har fått det med deg, så vender utvikleren Harmonix ganske snart tilbake til den sjangeren de var med på å etablere. Ja, hvis du savner DJ Hero, og å leke DJ hjemme i stuen, så får du muligheten til å gjøre nettopp dette med studioets seneste spill, Fuser.

Harmonix sparker i gang en non-stop digital musikkfestival hvor du er hovednavnet. Her kan du kombinere elementer av forskjellige sanger, og selv bestemme hvordan det hele skal låte. Du kan til og med samarbeide med venner om felles musikkprosjekter.

Spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X i november, men innen da tenkte vi at du kunne bli litt klokere på Fuser via to videoer vi har satt sammen i samarbeid med Harmonix. Den ene introduserer deg for hvordan Fuser tar det klassiske musikkspillet i en ny retning, og den andre inneholder fem fete ting du kan foreta deg i spillet.

Begge videoene finner du nedenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.