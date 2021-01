Alt du må vite om MapleStorys Awake: Flicker of Light-oppdatering

MapleStorys Awake: Flicker of Light-oppdatering er nå i gang for fullt, og for å markere anledningen har vi satt sammen en hendig, kort video med alt du må vite om det nye innholdet som tilføyes.

Alt fra den nye dungeonen Sellas, Where Stars Rest med Arcane River-tema til den nye Reboot World som byr på masser av nye muligheter til å få fingrene i bedre loot, i tillegg til den første noen sinne Legion Arena-sesongen. Awake: Flicker of Light bringer noe til alle og enhver.

Det beste er at du får sjansen til å hoppe inn i dette denne helgen. Du får mulighet til å delta i siste fase av Tera Burning Plus-eventet som lar deg levle karakteren din raskere enn noen sinne før.

For å få et bedre overblikk over hva du kan forvente av MapleStory Awake: Flicker of Light, sjekk ut videoen nedenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.