Alt du må vite om Marvel's Avengers-betaen og fremtiden

Crystal Dynamics lovet å gi oss mer informasjon om den etterlengtede betaen til Marvel's Avengers etter den forrige War Table-sendingen, og de har holdt ord.

Betaen, som starter klokken 21 den 7. august om du har forhåndsbestilt spillet, vil inneholde følgende:



En opplæringsdel kalt HARM Room (Holographic Augmented Reality Machine). Her vil du få prøve ut alle heltene (Black Widow, Hulk, Iron Man og Kamala Khan) i tre utfordringer. Denne må gjennomføres før du får tilgang til multiplayer-oppdrag.

Fire Hero Missions, altså historiefokuserte oppdrag. Disse heter The Light that Failed, To Find Olympia, Missing Links og Help Dr. Banner, så vi får faktisk ikke spillle åpningsoppdraget de viste med Thor forrige gang. To av disse vil la oss ha bosskamper mot Abomination og Taskmaster, og det er bare å nyte dem mens du kan. I utgangspunktet er det nemlig bare mulig å spille gjennom disse oppdragene én gang. Om du har lyst å prøve dem flere ganger må du altså slette lagringsfilen din. Fiffig...

Heldigvis får vi fem War Zones-oppdrag også som kan spilles så mange ganger vi vil. Disse er oppdragene vi kan spille alene sammen med tre AI-kontrollerte partnere eller andre spillere. Dermed får vi mulighet til å teste dem ut med alle figurene og få flere erfaringspoeng, samt lete etter noen av de hemmelige områdene utviklerne sier skjuler seg i flere av dem.

På toppen av det hele venter det fem Drop Zone-oppdrag som fokuserer på ett bestemt mål. For eksempel handler det utelukkende om å eliminere en bestemt boss eller sabotasje en AIM-base.



Når det gjelder fremgangen og hvilke ting vi har tilgang til har jeg både gode og dårlige nyheter. Den gode er at både erfarings- og loot-systemet er mer gavmildt enn planen er å ha dem i det ferdige spillet. Slik skal det bli lettere å få tilgang til og prøve ut ulike ting. Dessverre er det bare mulig å oppgradere ett av tre ferdighetstrær i betaen, mens de to resterende spares til lanseringen i september. Derfor vil i tillegg maks Hero Level være 15 og Power Level være 45 for hver figur.

Husk også at du trenger en Square Enix-konto for å spille, noe du kan skaffe deg her.

Helt til slutt fikk vi endelig bekreftelsen på at det er Clint Barton aka Hawkeye som blir den første helten vi får gratis en gang etter at spillet lanseres den 4. september. Han kommer også med en egen historiedel og slemming slik at vi blant annet lærer ferdighetene hans.