I går var det verdenspremiere for Monster Hunter Rise: Sunbreak, en stor utvidelse som kommer til Monster Hunter Rise og som legger til et nytt land å utforske, fylt til randen med nye monstre, vennlige ansikt og oppdrag. Ettersom dette er et ganske omfattende tillegg til PC- og Nintendo Switch-tittelen, har vi lagt en praktisk All You Need to Know-video (som du finner under) som går nærmere inn på det nye innholdet.

