Alt du må vite om Sonic Frontiers

Både Skull and Bones og Sonic Frontiers er altså breiale nok til å lanseres dagen før God of War: Ragnarök, så med bare litt over to måneder til dette er det greit å få en fullstendig oversikt over hva sistnevnte faktisk lar oss gjøre.

Sega har tross alt sagt et par ting som tydeligvis har forvirret mange om Sonic Frontiers, men heldigvis oppklarer den tre minutter lange traileren under opp en del. Her får vi se og vite mer om de åpne sonene, hvordan vi kan utforske dem fritt og gjøre sideoppdrag, noen hint til spesielle utfordringer og samlegjenstander, hvordan kampsystemet fungerer og litt informasjon om hvordan spillet kan tilpasses både store og små.