Alt du må vite om Starfield samlet i trailere - Få spillet tidligere enn andre

Som lovet fikk Bethesda Game Studios' Starfield mye tid i rampelyset da dukket opp to ganger i kveldens Xbox Game Showcase. Den første gangen var i form av en historietrailer som viser og forteller hvordan vår egenskapte person havner midt i et mysterium hvor noen merkelige fragmenter fører oss ut på et eventyr over spredd over flere lysår,

Deretter ble det en klassisk sekvens hvor Todd Howard og flere andre utviklere tok oss gjennom gameplayklipp som kort sagt avslører alt du trenger å vite. Her får vi se og høre mer om at karakterskaperen er den mest detaljerte i studioets historie, en rask innføring i de utallige måtene romskipene kan tilpasses på, spillets fokus på interessante kompanjonger, ulike måter kampsystemet har blitt forbedret på etter Fallout 4, dialogsystemet, at en viss tilhenger er tilbake og mer.

En annen nyhet er at de som kjøper spillets Digital Premium Edition eller Constellation Edition får Starfield allerede den 1. september i stedet for den 6. september.

I kjent stil høres det veldig ambisiøst ut, så jeg kan forstå mange spill har flyktet ut av september. Hva med deg?

