Alt du må vite om Xenoblade Chronicles 3 samlet i én trailer

Vi er nå bare ni dager unna lanseringen av Xenoblade Chronicles 3 på Nintendo Switch, og siden Nintendo vet at trailerene for spillet har vært såpass spredd at mange av dere sikkert ikke har oversikt over alt som venter gjøres det ganske lett i dag.

Selskapet har gitt oss en åtte minutter lang trailer for Xenoblade Chronicles 3, og grunnen til lengden er at den oppsummerer nærmest alt du bør vite om spillet når det gjelder både den grunnleggende historien, styrker og svakheter til ulike klasser og helter, hvordan det nye kampsystemet fungerer, fremtidsplanene og mer.