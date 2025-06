Alt du trenger å vite om Ukrainas Operation Spider's Web

HQ

I det analytikere kaller et vannskille i utviklingen av dronekrigføring, utførte Ukraina Operation Spider's Web 1. juni 2025, et koordinert, langtrekkende droneangrep dypt inne på russisk territorium som var rettet mot fem strategiske flybaser i hele Russland. Ifølge Kiev ble over 40 fly skadet eller ødelagt i det som nå har blitt det mest omfattende luftangrepet Ukraina har gjennomført inne i Russland siden den fullskala krigen startet i 2022.

Operasjonen, som ble utført av Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU), tok i bruk 117 FPV-droner (First Person View), som ikke ble skutt ut fra ukrainsk territorium, men fra mobile enheter skjult på russisk territorium, noe som representerer et dramatisk skifte i operativ kapasitet og etterretningsrekkevidde.

Planlegging og gjennomføring: 18 måneder i arbeid

Omfanget av operasjonen er ikke tilfeldig. Ifølge president Volodymyr Zelenskij tok det 18 måneder og 9 dager å planlegge, utvikle og gjennomføre Operation Spider's Web. Sjefen for SBU, Vasyl Malyuk, overvåket oppdraget, som krevde at dronene ble fraktet inn i Russland i hemmelighet, forkledd i trecontainere montert på lastebiler. Disse containerne kunne fjernstyres og åpnes slik at dronene kunne slippes løs mot målene når de var i posisjon.

Ukraina hevder at agentene ble hentet ut fra Russland før angrepet, noe som sikret hemmelighold av operasjonen og sikkerheten til personellet. Hele oppdraget ble gjennomført uten at USA eller andre allierte ble varslet på forhånd, noe som av enkelte analytikere tolkes som at Ukraina hevdet sin egen strategiske uavhengighet.

Mål på tvers av fem tidssoner

De ukrainske dronene slo til mot fem flybaser over et enormt område av russisk territorium: Dyagilevo, Ivanovo Severny, Belaya, Olenya og Ukrainka. Disse basene huser noen av det russiske luftforsvarets mest kritiske langdistansefly, inkludert Tu-95MS, Tu-160 og Tu-22M3 strategiske bombefly, samt A-50 luftbårne tidligvarslingsfly.

Olenya flybase i Murmansk oblast, som ligger lengst nordvest i landet nær polarsirkelen, var vitne til flere eksplosjoner. Ifølge satellittinformasjon og opptak fra åpne kilder ble det rapportert om minst 10 eksplosjoner. Dronene ble skutt ut fra en lastebil som var plassert i nærheten av en bensinstasjon. Tu-95MS- og Tu-160-bombefly, noen av dem med potensiell kjernefysisk kapasitet, hadde base på stedet.

Belaya Air Base, nær Irkutsk i Sibir, markerte det første ukrainske droneangrepet som noensinne er registrert i Øst-Sibir, svimlende 4300 km fra den ukrainske grensen. Guvernør Igor Kobzev bekreftet angrepet, og det sirkulerte videoer som viste røykskyer som steg opp fra basen. I forkant av angrepet viste satellittbilder at det befant seg over 90 militære fly på stedet, inkludert bombefly og MiG-31-jagerfly.

Dyagilevo-flybasen i Rjazan opplevde syv eksplosjoner, og lokale myndigheter bekreftet at en sivil bygning ble skadet av dronerester. Basen har tidligere vært mål for ukrainske angrep i slutten av 2022 og igjen i 2023.

Ivanovo Severny-flybasen nordøst for Moskva ble angivelig angrepet igjen etter et angrep bare en uke tidligere, 23. mai. Mens offisielle russiske kanaler forble tause, antyder ukrainske kilder at et høyt verdsatt A-50-fly ble truffet i dette angrepet.

Ukrainka Air Base i Amur Oblast, nær den kinesiske grensen, skulle være det østligste målet. Lastebilen som fraktet dronene eksploderte imidlertid for tidlig, slik at angrepet ikke ble iverksatt.

Strategiske skader og politiske sjokkbølger

Ukrainas regjering hevder at angrepet ødela eller satte ut av spill omtrent en tredjedel av Russlands strategiske kryssermissiler og forårsaket skader for anslagsvis 7 milliarder dollar. Selv om disse tallene er vanskelige å verifisere uavhengig, støttes de av flere OSINT-grupper (etterretningstjenester med åpen kildekode) og satellittanalytikere, som har observert tydelige tegn på ødeleggelse av fly og sekundære branner.

Det viktigste er kanskje at flyene som ble angrepet, Tu-95, Tu-160 og A-50, er aldrende og ikke lenger produseres i stort antall. En erstatning vil kreve enten kostbare moderniseringsprogrammer eller kannibalisering av annet militært materiell, noe som vil belaste Russlands militærindustrielle kompleks ytterligere.

På et strategisk nivå antyder analytikere fra Institute for the Study of War at angrepet midlertidig vil begrense Russlands kapasitet til å avfyre langtrekkende missiler mot Ukraina, noe som vil gi Kiev en periode med relativ operativ ro.

Moskvas svar: "Terroristangrep"

Russlands forsvarsdepartement fordømte angrepet som et "terrorangrep" og bekreftet skader på to flybaser, Belaya og Olenya. På typisk vis bagatelliserte Kremls offisielle uttalelser omfanget av tapene, selv om myndighetene erklærte unntakstilstand i flere regioner og skjerpet sikkerheten ved flere militære anlegg.

Russiske myndigheter rapporterte også at de hadde arrestert eller avhørt lastebilsjåfører som angivelig var involvert i angrepene. Ifølge ukrainske tjenestemenn ble imidlertid alle operatørene hentet ut på forhånd.

President Zelenskij la til at operasjonen delvis var blitt koordinert fra en bygning ved siden av et FSB-kontor, noe som var en symbolsk ydmykelse for Russlands interne sikkerhetstjeneste. Han understreket også at "ingen sivile ble skadet" under angrepene.

Begynnelsen på en ny taktisk æra?

Utover de umiddelbare ødeleggelsene har Operation Spider's Web vekket global militær interesse for hvordan et droneangrep på så høyt nivå og med så stor gjennomtrengning kunne gjennomføres relativt ustraffet. Nøkkelen ligger i Ukrainas bruk av mobile utskytingsplattformer, fjernstyrt aktivering og desentralisert planlegging, noe som kan komme til å omdefinere hvordan asymmetrisk krigføring skal gjennomføres i fremtiden.

Operasjonen viser Ukrainas økende evne til å gjennomføre etterretningsdrevne angrep i hjertet av fiendens territorium uten å være avhengig av vestlig maskinvare eller autorisasjon. Den signaliserer også til Moskva at selv Russlands mest avsidesliggende og tungt befestede militære infrastruktur nå er innen rekkevidde.

Det gjenstår å se de fulle konsekvensene av Operation Spider's Web. Ukrainas suksess kan presse Russland til å flytte luftforsvarsressursene dypere inn på eget territorium, noe som kan svekke beskyttelsen av frontlinjen. Det kan også inspirere andre stater eller ikke-statlige aktører til å gjøre det samme, ettersom de nå er klar over potensialet for kostnadseffektive, ubemannede angrep som kan iverksettes fra målets egne grenser.