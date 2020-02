Alt fra dagens Animal Crossing: New Horizons-Direct

Nintendo spøkte ikke da de sa at dagens Animal Crossing: New Horizons-fokuserte Direct-sending virkelig ville snakke om alt i spillet, for her var det mye snadder. La meg gjøre det enkelt med å bare rable i vei og ha selve sendingen nederst i artikkelen.

Multiplayeren får enda mer av rampelyset denne gangen ved at man blant annet kan spille åtte stykker samtidig både lokalt og på internett, noe som betyr at det er maks åtte spillere som kan ha den samme øyen. For å besøke andre må du bare besøke spillets flyplass først siden figurene kan bo både på den nordlige og sørlige halvkule med ulike årstider. Årstidene vil også by på spesielle eventer når det for eksempel er påske, jul, Halloween og lignende, så forvent at den allerede meget unike øyen din bare blir enda mer særpreget etter hvert. Første event er allerede på lanseringsdagen den 20. mars med en starten på den påskepregede Bunny Day som starter for fullt i april.

Når vi uansett er inne på unike øyer er det også verdt å nevne at New Horizons vil by på noen ganske imponerende muligheter. Har kan vi forme øyen akkurat slik vi vil (terraforming til og med), designe dine egne møbler, besøke en rekke nye fasiliteter, oppleve nye farer og mye mer.

Om du trenger litt inspirasjon er det bare å dra på såkalte "mystery island tours", hvor piloten tar deg med til tilfeldige små øyer hvor du både kan hente inspirasjon og ressurser.

Så har vi selvsagt mobilapplikasjonen NookLink. Denne kan du blant annet bruke til å snakke og sende meldinger til andre spillere, men det som kanskje vil interesse mange mest er at man kan skanne inn QR-koder fra Animal Crossing: New Leaf og Animal Crossing: Happy Home Designer for å føre over spesielle design og andre ting vi skal få vite mer om senere.

Nå vet vi også litt mer om hvordan lagringssystemet vil fungere. Nintendo kan for eksempel fortelle at de vil kunne gjenopprette lagringsfilen din om noe skulle skje, men skuffende nok hevder de dette bare vil fungere én gang og du må være Nintendo Switch Online-medlem.

Du kan se og lære mer om alt dette og mer i den arkiverte utgaven under.