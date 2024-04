Alt handler om Fallout i ukens Film Frenzy

HQ

Til tross for at Fallout-serien ble avvist før den i det hele tatt hadde kommet på lufta ser det ut til at det siste Amazon Prime-eksperimentet har slått ganske bra ut. Serien fikk gode kritikker fra første stund, og vi er også ganske glade i den.

I vår nyeste Film Frenzy går vi gjennom serien, uten å dykke ned i noen spoilere, så hvis du vil få en idé om hvordan Fallout er, trenger du ikke bekymre deg for å få noe ødelagt. Sjekk ut episoden nedenfor og fortell oss hva du synes om den nye serien: