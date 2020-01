Alt om Apex Legends Season 4: Assimilation

Som lovet avslørte Respawn Entertainment de første detaljene om fjerde sesong av Apex Legends, og som tilfellet ble i tredje sesong kan vi glede oss til mye snadder.

For det første venter det en ny karakter kalt Forge. Ifølge beskrivelsen er dette en selvsikker, men ydmyk kar som mer enn gjerne slår fiender til pudding med robothånden sin. I tillegg blir en ny skarpskytterrifle kalt Sentinel implementert, samtidig som at vi i kjent stil får et nytt Battle Pass med over 100 nye godsaker i og Ranked Series 3.

På toppen av det hele kunne utviklerne bekrefte at King's Canyon kommer tilbake, så har du ikke vært en stor fan av World's Edge kan du glede deg til et gjensyn.

Dere som allerede har brukt mye tid i Apex Legends kan også se frem til noen kule gaver om dere logger inn mellom den 4. februar (når sesong 4 starter) og den 11. februar. Nærmere bestemt vil dere da få:



Year 1 Origami Flyer charm



Year 1 Loyalty badge



10k XP for den første kampen hver dag



Dere kan se og høre utviklerne selv forklare mer om alt dette i opptaket fra streamen de hadde tidligere i dag.