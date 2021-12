Alt om Big Brain Academy: Brain vs. Brain i én trailer

HQ

Nå er det ikke lenge til årets siste Nintendo-spill slippes, og som oppvarming til dette har de sluppet en lengre oversiktstrailer for Big Brain Academy: Brain vs. Brain som viser spillets vanskelighetsgrader, flerspillermoduser og tilpasningsmuligheter.

Traileren viser også flere av de utfordrende oppgavene der for eksempel Heavyweight ber deg identifisere det tyngste dyret på skjermen, Frame Filler krever at du fullfører bilder ved å velge de riktige manglende brikkene og Reverse Retention er et vanskelig minnespill hvor du må memorere et mønster baklengs.

Se den nye traileren nedenfor. Big Brain Academy: Brain vs. Brain slippes eksklusivt på Switch 3. desember.