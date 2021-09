Alt om Far Cry 6 samlet i én trailer

HQ

Som vanlig har ikke Ubisoft akkurat vært sparsomme med trailere for et nytt Far Cry, for vi har sett en god del av Far Cry 6 de siste tre månedene. På den positive siden betyr dette at de av oss som følger spillverden tett har fått en drøss med informasjon som hjelper med vurderingen av om det blir et kjøp eller ei. På den annen side er det fort gjort å gå glipp av litt for en mer gjennomsnittlig spiller. Spesielt sistnevnte kan ha ekstra nytte av dagens trailer.

Her har du nemlig Far Cry 6 sin såkalte "Overview"-trailer, noe som betyr at den på kort tid viser og forklarer mesteparten man bør vite om spillet. Dermed får vi blant annet se mer av det store landet som skal utforskes, hovedpersonen, slemmingen, noen av de ulike gruppene vi vil møte på og våpenmodifikasjoner mens noen gameplayklipp går over skjermen.