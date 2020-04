Alt om musikken og lyden i Death Stranding fra Ludvig Forssell

Si hva du vil om Death Stranding, men de fleste kan vel være enige om at musikken og lyddesignet er meget bra. Det mener i alle fall jeg, og i kjent stil ble bare nysgjerrigheten min altfor stor etter å ha opplevd dette, noe som førte til at jeg bare måtte mase på hyggelige folk hos Sony og PlayStation i håp om å få snakke med nøkkelpersonen bak det hele; komponisten og Kojima Productions' "Audio Director"; Ludvig Forssell. De ga til slutt etter, og dermed sitter vi nå igjen med dette over femti minutter lange intervjuet hvor svensken snakker om hvordan musikken og lydene i Death Stranding ble laget, at spillet nesten hadde en ikonisk Metal Gear-lyd og mer.

