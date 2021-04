Alt om New Pokémon Snap samlet i en trailer

Du ser på Annonser

Vi er nå bare to uker unna lanseringen av New Pokémon Snap, og siden godt over en håndfull trailere har blitt spredd utover de siste ti månedene er det fort gjort å ha gått glipp av noe. Heldigvis følger Nintendo gammel prosedyre.

Det japanske selskapet har gitt oss en over seks minutter lang trailer som enkelt sagt oppsummerer alt du bør vite om New Pokémon Snap. Fra det mest elementære som hva spillet faktisk går ut på og hvordan kontrollerene er til ulike måter å få best mulig bilder på og finne hemmelige pokémon.